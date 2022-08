Premium Het beste van De Telegraaf

Zeldzame geboorte witte olifant als dekmantel voor gruwelen junta

Door Annelie Langerak

BANGKOK - In Myanmar is onlangs een zeldzame witte olifant geboren. De vondst van het dier werd groots aangekondigd in de staatskrant. Het leek generaal Min Aung Hlaing, die vorig jaar de macht greep, ongetwijfeld een goede afleiding voor het volk.