Doodrijder 8-jarige: ’Ik voel me een monster’

„Ik wist niet wat ik deed”, zei verdachte Cornelis B. woensdag in de rechtbank in Utrecht. „Ik voel me een kindermoordenaar en een monster.” B. had te veel gedronken, negeerde een rood stoplicht en reed veel te hard, tot 134 km/uur op een weg waar 70 km/uur is toegestaan.

Hij vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd, zei hij tegen de rechter. „Iedere dag vraag ik me af wat me hiertoe gebracht heeft.” Hij had veel stress omdat hij zijn baan dreigde kwijt te raken. Alcohol en een stukje rijden met de auto brachten hem ontspanning. „Dat is geen goede combinatie”, zei de rechter tegen hem. „Nee, dat is absoluut niet goed”, antwoordde B.

Op het moment dat B. de rechtszaal werd binnengebracht, werd hem vanaf de publieke tribune toegeschreeuwd dat hij een moordenaar is. „Dat raakt me heel erg”, zei B. tegen de rechter.

Het Openbaar Ministerie formuleert later vandaag de strafeis tegen B.