Zestienjarige uit Amersfoort verdacht van doodschieten jongen (15)

Het slachtoffer overleed kort na aankomst in het ziekenhuis, waar hij was binnengebracht na een melding over een onwelwording. Na onderzoek is gebleken dat het slachtoffer is overleden door een kogel. De 16-jarige jongen wordt ervan verdacht het slachtoffer te hebben beschoten. Volgens het Openbaar Ministerie is dit gebeurd in de woning van de verdacht in Amersfoort, waar het slachtoffer op bezoek was.

De verdachte heeft in mei dit jaar negentien dagen in voorlopige hechtenis gezeten. De voorlopige hechtenis is per 31 mei geschorst. Het OM heeft dit niet eerder naar buiten gebracht vanwege de leeftijd van de jongen, zegt een woordvoerder van het OM.

De zaak wordt dinsdag nog niet inhoudelijk behandeld. Het betreft een zogeheten regiezitting. Gezien de leeftijd van de verdachte zal deze zitting achter gesloten deuren plaats vinden.