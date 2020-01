KLM schort vluchten op, reisadvies China aangepast

De aanscherping komt naar aanleiding van de steeds verdergaande maatregelen van de Chinese autoriteiten om verspreiding van het virus te voorkomen. Niet alleen geldt in de provincie een reisverbod, inmiddels is het hele openbare leven tot stilstand gekomen. Scholen en winkels zijn niet tot het einde van de vakantie dicht, zoals eerst was aangekondigd, maar tot nader order. Bovendien zijn er minder internationale vluchten.

Ambassadeur terug

Nederlands ambassadeur in China Wim Geerts, die in Den Haag was voor de jaarlijkse ambassadeursconferentie, is inmiddels spoorslags naar Peking teruggekeerd in verband met de coronacrisis. Zo zitten er nog minstens twintig Nederlanders vast in provinciehoofdstad Wuhan die terug naar huis willen. Nederland probeert samen met andere Europese landen een evacuatie voor elkaar te krijgen. Eerder deze week bood Frankrijk al hulp aan.

KLM: ook niet meer naar Peking

Niet alleen het ministerie, maar ook KLM scherpte zijn beleid aan. De luchtvaartmaatschappij liet weten alle directe vluchten naar China te schrappen. Eerder waren vluchten naar Chengdu, Hangzhou en Xiamen in de ban gedaan; nu zijn ook Peking en Shanghai zeker tot 9 februari niet bereikbaar.

KLM ’volgt de ontwikkelingen van de uitbraak van het coronavirus in China nauwgezet’ en heeft ’intensief contact’ met gezondheids- en luchtvaartinstanties, aldus het bedrijf.

Air France

Eerder vandaag annuleerde zusterbedrijf Air France alle vluchten naar China, onder druk van cabinepersoneel.