Peiling: aantal zetels VVD schiet omhoog in coronacrisis

Dat blijkt uit een peiling van EenVandaag en Ipsos. FvD zakt de afgelopen maand vijf zetels en komt daarmee op tien. De PVV verliest er drie en kan op dit moment rekenen op vijftien zetels.

Andere partijen blijven stabiel ten opzichte van de vorige maand. De VVD zou volgens de peiling vooral veel kiezers trekken door het optreden van de premier tijdens de coronacrisis.

„Deze regering treedt rustig en beheerst op en Rutte is hier het boegbeeld van. Hij blijkt een echte crisismanager”, zeggen ondervraagden over hun beweegredenen om op de partij van Rutte te stemmen. „Ik twijfel continu, maar in tijden als deze word ik eraan herinnerd waarom de VVD het uiteindelijk wint bij mij”, zegt een ander.

Het vertrouwen in de premier is sinds de uitbraak van het coronavirus gegroeid. De televisietoespraak van 16 maart, heeft op veel indruk op mensen.

FvD brengt het er in de peiling minder goed van af. Mensen zijn niet te spreken over het beleid van de partij tijdens deze crisis. „Baudet schreeuwt om een lockdown, maar wat weet hij daar nou van?”, klinkt het.

Het onderzoek is gehouden onder 1.013 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van 27 tot en met 30 maart.

