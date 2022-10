Minstens vier bergbeklimmers omgekomen bij lawine in Himalaya, nog tientallen vermisten

Een groep van 41 personen, onder wie 34 bergbeklimmers in opleiding en 7 instructeurs werd dinsdag om 8.45 uur lokale tijd getroffen door een lawine in de Gangotri-bergketen. De groep was op terugweg van de top van de 5.670 meter hoge berg Draupadi ka Danda-II in de staat Uttarakhand.

De Indiase luchtmacht en reddingsdiensten, van zowel staats- als nationaal niveau, doorzoeken het moeilijk bereikbare gebied. Volgens lokale media meldde het klimmersinstituut dat tien lichamen werden gezien. Intussen zijn vier lichamen geborgen. Minstens acht personen konden van onder de sneeuw gered worden en zijn naar het ziekenhuis overgebracht, de andere leden van de groep zijn nog vermist.

Volgens Amit Chowdhary van de internationale klimmersvereniging is het „de eerste keer in de geschiedenis van het Indiase bergbeklimmen” dat zo’n grote groep klimmers in opleiding omkomt bij een lawine. Minister van Defensie Rajnath Singh liet weten „diep geschokt” te zijn door de overlijdens: „Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de getroffen families die hun geliefden verloren hebben.”