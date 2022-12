Nieuw ruimteschip Orion wordt teruggeslingerd naar de aarde

Het vaartuig, de Orion, werd ruim twee weken geleden gelanceerd. Vorige week kwam hij dankzij een duikvlucht in een ovale baan rond de maan, precies zoals gepland. In de nacht van donderdag op vrijdag gingen de motoren 105 seconden lang aan. Daardoor veranderde de snelheid van het ruimteschip met ongeveer 500 kilometer per uur en begon de terugreis, aldus de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

De Orion maakt komende maandag een nieuwe duikvlucht langs de maan. Hij komt dan tot op 130 kilometer van het oppervlak. Die slinger moet hem genoeg snelheid geven om los te komen van de maan en de oversteek naar de aarde te maken. Het is de bedoeling dat de Orion op 11 december in de Grote Oceaan plonst.

Het ruimteschip is gebouwd om over een paar jaar weer mensen naar de maan en terug te brengen. In 1972 liepen daar voor het laatst astronauten rond. De huidige missie, Artemis 1 genaamd, is bedoeld om alle systemen in de capsule te testen. Aan boord zitten geen mensen, maar poppen.

De Orion bestaat uit twee delen. In het voorste, Amerikaanse deel komen later de astronauten te zitten. Het achterste deel, dat voor energie en voortstuwing zorgt, is door Europa ontwikkeld. Daaraan zitten ook de zonnepanelen, die zijn ontwikkeld en gebouwd door Airbus Nederland uit Leiden. De panelen doen het beter dan verwacht, zeggen de ruimtevaartorganisaties van de Verenigde Staten (NASA) en Europa (ESA).