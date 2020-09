LIVE | Den Haag brandhaard: kabinet overleg grote steden om besmettingen

Het kabinet overlegt met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag over mogelijk extra maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, dat in deze steden flink oplaait de afgelopen weken. Dat zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) tijdens een livevragensessie op social media vanuit het Torentje, waarin hij samen met premier Mark Rutte vragen beantwoordde over het coronavirus.

Regionale of lokale maatregelen moeten nieuwe brandhaarden indammen. Op die manier is er geen tweede landelijke lockdown nodig, zei De Jonge. Hij wees erop dat de bedoeling van het beleid nu is om „het virus zo hard mogelijk te treffen en de samenleving zo min mogelijk.” De meeste coronabesmettingen zijn momenteel in Den Haag en omstreken.

Het aantal coronabesmettingen in Nederland nam de afgelopen 24 uur met 1140 positieve testen toe. Het is voor het eerst in maanden dat dat getal boven de duizend ligt. Het dodental blijft echter nog zeer laag. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft ver achter in vergelijking met het begin van de crisis.

