Visser wordt verward met voortvluchtige militair Conings

Elke melding die ook maar een beetje lijkt te wijzen op Conings neemt de Belgische politie uiterst serieus. Maandag werd de visser opgemerkt in de Kapelstraat in Sint-Niklaas. Getuigen schatten de situatie in als verdacht toen ze de man in een camouflagepak op een scooter voorbij zagen rijden. In zijn rugtas leek volgens hen een geweer te zitten.

Visser

Gezien de dreiging die de voortvluchtige- en waarschijnlijk gewapende Jurgen Conings met zich meebrengt, nam de politie vervolgens geen halve maatregelen. Met alle beschikbare manschappen trokken ze erop uit om jacht te maken op de in het camouflagepak gehulde man. „Het bleek om een visser te gaan”, vertelt hoofdinspecteur Andy de Waele aan Het Laatste Nieuws.

’Liever te vaak dan te weinig’

Het ’geweer’ in de tas van de man bleek een hengel te zijn. „De getuigen nemen we zeker niets kwalijk. We rukken er liever een keer te veel dan een keer te weinig op uit.”

Inmiddels gaat de zoektocht naar Conings, die al zes dagen voortvluchtig is, gewoon door. Door de grote hoeveelheid tips die de politie binnenkrijgt wordt de kans groot geacht dat er zich de komende tijd vaker dit soort vergissingen voor gaan doen.