Aantal autodiefstallen daalt, bestelbusjes wel meer gestolen

Dat blijkt uit cijfers die De Telegraaf heeft ontvangen van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

„Over het algemeen zijn we tevreden over de afname, maar wat ons wel zorgen baart is dat het terugvindpercentage van de gestolen voertuigen niet parallel loopt. Met personenauto’s stabiliseert dat op zo’n 40%, terwijl dat voor de lichte bedrijfswagens zelfs met 5% daalde naar 38%. Dat moet beter en daar zetten we de komende tijd dan ook vol op in”, zegt manager Hendrik Steller van het LIV.

Meest geliefd bij dievengilde

Personenauto’s van drie jaar oud waren vorig jaar het meest geliefd bij het dievengilde. Met 761 stuks steeg dat aantal met maar liefst 51% in vergelijking met 2019. Het gaat daarbij in het bijzonder om de Toyota CH-R (154 stuks), Toyota RAV4 (75 stuks), Fiat 500 (54 stuks) en Mazda CX-5 (45 stuks). Maar Volkswagens worden met 1192 stuks nog steeds het meest gestolen, waarbij de Golf en Polo de gehate ranglijst aanvoeren.

Ook meldt het LIV dat de diefstal van elektrisch-hybride auto’s met 69% naar 599 stuks stijgt en het aantal ontvreemde brommers en scooters met 12.233 exemplaren bijna het dubbele is van de gestolen auto’s. Steller: „Wat ook opvalt zijn de bestelbusjes die met lading en al gestolen worden. Koeriersdiensten zijn daarbij regelmatig het doelwit van de rovers.”

Steller denkt niet dat corona veel invloed heeft op de diefstalcijfers.