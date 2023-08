Gekletter van plassende ijsbeer aan banden: ’Hij moet het in late uurtjes even ophouden’

Een grote ijsbeer die al een maand iedere paar minuten in de gracht van Amersfoort plast, wordt aan banden gelegd. Het kunstwerk van Museum Flehite plaste ook ’s nachts, met veel gekletter in een verder rustige omgeving als gevolg. Dat is na wat klachten uit de buurt omgegooid. „Hij moet het in de late uurtjes even ophouden.”

De ijsbeer krijgt een nachtelijk plasverbod. Ⓒ Aldo Allessie