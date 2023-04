Amsterdamse GroenLinks noemt realityshow Goud Zuid goedkoop: ‘Zó jammer’

„Het is natuurlijk weer superjammer dat het beeld over Zuid wordt geschetst dat iedereen rijk is, dat er geen problemen zijn, dat iedereen van botox houdt”, zegt Edelenbos op Instagram. Hij deelt een fragment waarin de sterren van Goud Zuid al hun cosmetische ingrepen opsommen.

’Geen enclave’

’Een beetje goedkoop’, noemt Edelenbos de nieuwe realityshow van Net 5. Want zo ontstaat het beeld dat er nauwelijks armoede is in Amsterdam-Zuid. „Alsof het probleem niet bestaat. En dat is nou zó jammer aan zo’n programma.”

Zelfs in de sjieke buurt Oud-Zuid, die bekendstaat als reservaat voor bekend en rijk Nederland, zijn er minima. „Ook dat is geen enclave, je hebt het er wel”, zegt Edelenbos, die er zelf woont. Namens GL zit hij in de stadsdeelcommissie van Zuid. Zo weet hij dat er veel te doen is op het gebied van armoedebestrijding.

Armoede

„In absolute aantallen komt Zuid niet goed uit de bus. Er zijn meer minimahuishoudens dan in Noord”, zegt hij. Edelenbos merkt dat de vooroordelen zelfs binnen de Amsterdamse politiek leven. „Elke keer als ik iets zeg over armoedebestrijding kijken mensen mij echt aan van: in Zuid, o ja?”

De GL’er maakte bijvoorbeeld al werk van menstruatiearmoede en binnenkort start een pilot waarbij kinderen uit Zuid gratis sport- en spelmateriaal kunnen lenen, zodat zij ook kunnen spelen op de speelpleinen in hun buurt.

Gouden hek

„Realitytelevisie is ook mijn guilty pleasure”, zegt Edelenbos. „Maar het is jammer dat zo’n beeld geschetst wordt, dat is wel een beetje passé.” De vrouwen in Goud Zuid wonen niet eens allemaal in Zuid, hoorde hij van een PvdA-collega. En ook als je ze vergelijkt met de wél welvarende inwoners van de wijk, zijn ze eigenlijk niet representatief. „De makers proberen erg vast te houden aan een beeld alsof er een gouden hek om Oud-Zuid heen staat.”

Vincent TV Producties, de maker van Goud Zuid, laat weten niet te willen reageren op de kritiek.