VVD wil Johan Remkes als nieuwe informateur

De liberalen leggen de kandidatuur van Remkes dinsdag voor aan de Tweede Kamer. De verwachting is dat de Tweede Kamer dan in debat gaat over de vastgelopen formatie.

Dinsdag liepen alle routes naar een meerderheidskabinet definitief dicht. VVD en CDA gaven dinsdag te kennen niets te voelen voor de ‘Kaag-coalitie’, waarin naast VVD, CDA en D66 ook GL en PvdA meeregeren.

D66 wil niet met CU, GL en PvdA laten elkaar niet los. Informateur Hamer komt donderdag met haar eindverslag.

Remkes geldt in Den Haag als bestuurlijk zwaargewicht en werd eerder al op ‘probleemklussen’ gezet. Zo bracht hij onder andere advies uit over de stikstofproblematiek. Ook werd hij ingevlogen als tijdelijk burgemeester van Den Haag en nu als commissaris van de koning om de bestuurscultuur in Limburg te verbeteren. Eerder was Remkes ook in Noord-Holland commissaris van de koning. Daarvoor was hij onder andere minister van Binnenlandse Zaken.