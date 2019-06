’Bibberende Merkel zou op vakantie moeten gaan’

Angela Merkel Ⓒ Hollandse Hoogte

BERLIJN - Opnieuw bibbert de bondskanselier, in het openbaar, minutenlang, voor het oog van de Duitse natie. Onze oosterburen maken zich inmiddels grote zorgen over de gezondheid van de 64-jarige Angela Merkel, die met jarenlange enorme stress – plus de huidige sahara-hitte - nu onder extra grote druk staat. Volgens oud-hoofd van de planningsstaf van haar voorganger Gerhard Schröder zou zij welverdiende rust moeten nemen.