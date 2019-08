Afferden in de ban van Albanees privéleger

Dorpsbewoner Theo van den Broek fietst langs het huis van de vermoorde Festim Lato. „Wat moet je hier doen? Er is hier niks.” Ⓒ APA

Afferden - Het nieuws over het privéleger dat de onlangs vermoorde Albanees Festim Lato in zijn Gelderse boerderij kweekte, is ingeslagen als een bom in Afferden. Iedereen heeft ervan gehoord. „Dat zoiets hier kan, dat is voor ons echt abacadabra”, zegt een buurman.