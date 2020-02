Wie geen orgaankeuze maakt, krijgt een brief

Dat laat minister Bruins (Medische Zorg) weten na vragen daarover van VVD-Kamerlid Tellegen.

Meer dan de helft van alle Nederlanders heeft namelijk nog steeds niet in het donorregister laten opnemen of ze na hun dood hun organen willen afstaan. Dat baart coalitiepartij VVD zorgen. „Het gaat om 7,6 miljoen Nederlanders. Dat is schrikbarend veel”, vindt Tellegen.

Mensen die nu geen besluit nemen of ze orgaandonor willen zijn, zijn eenvoudigweg geen orgaandonor. De nieuwe donorwet die deze zomer ingaat gooit dat helemaal om. Wie zich dan niet registreert komt te boek te staan als iemand die ’geen bezwaar’ heeft tegen orgaandonatie. VVD’er Tellegen vreest dat dit nog onvoldoende tot mensen doordringt.

’Brief niet sturend’

Bij minister Bruins leven die zorgen ook. Hij belooft daarom dat alle ongeregistreerden een brief zullen ontvangen waarin ze alsnog wordt gevraagd om een keuze te maken. Bij de brief wordt een informatiefolder toegevoegd en een formulier voor het donorregister. De VVD-bewindsman benadrukt dat de brief niet sturend zal zijn. Gevraagd wordt om toch nog een keuze te maken, maar welke dat is moeten de ontvangers helemaal zelf weten.