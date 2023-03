Volop vragen na bloedbad in Duitse kerk Hamburg

Dat maakten politie en justitie vrijdag in een persconferentie bekend. De autoriteiten vinden dat er desondanks correct is gehandeld: „We waren begin februari bij hem en konden niets illegaals vaststellen.”

De 35-jarige Duitser schoot met zijn semiautomatische Heckler & Koch ruim honderd keer op leden van de kerk, waarvan F. tot voor kort lid was. Twintig magazijnen had hij nog in een tas, plus twee aan zijn kleding en vijftien stuks thuis. Vier mannen en twee vrouwen en een ongeboren kind kwamen om het leven. Acht anderen raakten zwaargewond. „Er lag een anonieme aangifte vanwege een mogelijke psychische ziekte, die de verdachte niet zou willen behandelen”, gaf de politiewoordvoerder toe. „Maar hij had zijn wapens thuis correct opgeborgen. Daarom werd hij mondeling gewaarschuwd. Hij verontschuldigde zich. Daarom konden we verder niets doen.”

Binnen drie minuten na de eerste alarmmelding waren speciale agenten ter plekke. Na de aanslag in Wenen in 2020rijden er in Hamburg zwaarbewapende teams in auto’s rond. Ze konden nog waarnemen dat de dader in de kerk naar boven vluchtte, waar hij de hand aan zichzelf legde. F., die sinds tien jaar in Hamburg woonde en geen strafblad had, bezat zijn wapenvergunning pas sinds december.

Senator Andy Grote (SPD) werd gevraagd waarom er niet standaard een persoonlijk en psychisch profiel van wapenbezitters wordt gemaakt. Dat zou aan ’verzet binnen de Bondsregering’ liggen. De schutter was echter niet als extremist of misdadiger bekend.