Zeven mensen opgepakt na schietpartij in Sittard

Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. Nadat de bewoner geschoten had, vluchtten vier mensen weg in twee auto’s. De vier, drie mannen en een vrouw, werden niet veel later in de Sint Jorisstraat aangehouden. De politie sloeg verder de bewoner die geschoten zou hebben in de boeien, evenals twee mensen die agenten belemmerden in hun werk. Zij waren volgens de politie overigens niet betrokken bij de schietpartij.

De politie kwam in actie na meerdere meldingen van buurtbewoners die zeiden rond 18.00 uur knallen gehoord te hebben. De politie zoekt nog uit waarmee geschoten is en wat de rol is van de vier mensen die vluchtten.

Vrijdagavond is de politie bezig met het doorzoeken van meerdere woningen en een buurtonderzoek.