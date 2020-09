38 jaar cel voor man die lichamen vermoorde vrouwen in vriezer verstopte

Agenten voerden een welzijnscontrole uit bij de woning van de 38-jarige Zahid Younis in Oost-Londen, toen zij merkten dat de vriezer werd omgeven door vliegen. In de vriezer lagen de lichamen van zijn slachtoffers.

Szucs, die met Younis samenwoonde, werd kort na de aankoop van de vriezer in 2016 om het leven gebracht. Mustafa werd sinds mei 2018 vermist. De doodsoorzaak van beide vrouwen is nooit vastgesteld, maar hun lichamen waren zwaar toegetakeld. Volgens het politierapport lagen de lichamen al zo lang in de vrieskist, dat deze samen waren gevroren. Dat meldt de Daily Mail.

De man heeft de moorden nooit bekend. Wel verklaarde hij dat hij de lichamen in de vriezer heeft gestopt. Szucs zou op een moment dat hij niet thuis was zijn overleden, waarna hij in paniek iemand zou hebben betaald om het lichaam te verbergen. Daarnaast zou hij zijn gedwongen om ook het lichaam van Mustafa in de vriezer te verstoppen.

Emotieloos

De man heeft op geen enkel moment tijdens het proces berouw getoond. Ook toen de naasten van Mustafa zijn veroordeling vierden, gaf hij geen blijk van emotie.

Younis werd eerder veroordeeld voor het bezwangeren van een kindbruid van 14 jaar oud.