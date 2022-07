Verdachten roofmoord blijven achter tralies: Yuval werd vastgebonden en mishandeld in eigen woning

De derde verdachte, Younes B., is pas enkele weken geleden aangehouden. Het Openbaar Ministerie vervolgt de mannen voor moord.

De gewelddadige dood van Yuval Accos in april van dit jaar schokte de bewoners van het appartementencomplex aan de Karpaten in de Utrechtse wijk Lunetten. Het lichaam van de man werd gevonden op de grond in zijn woning. Zijn handen en voeten waren vastgebonden met touw, er was een trui over zijn hoofd getrokken en zijn belagers moeten hem veel en hard tegen het lichaam hebben geschopt.

Op het touw waarmee Yuval was vastgebonden werd dna aangetroffen van Pascal G. Op een memobord dat op de grond lag stond een afdruk van een schoen die volgens de officier van justitie van Bruno S. is. Er zijn bovendien beelden van bewakingscamera’s waarop Bruno S. te zien is die in de ochtend van 13 april aanbelt bij Yuval.

De pinpas en de jas van het slachtoffer waren al enkele dagen eerder gestolen. Met de pas werd een paar keer geld opgenomen, en ook werden er boodschappen mee betaald. Totdat de levenspartner van Yuval Accos de pas blokkeerde. Nabestaanden denken dat de verdachten mogelijk terugkwamen in de hoop een nieuwe pas te kunnen stelen en dat ze in woede ontstaken toen die er niet bleek te zijn.

’Onschuldig vast’

Pascal G. zag maandag af van zijn recht om de zitting bij te wonen. Bruno S. was er wel. Hij zit onschuldig vast, zei hij tegen de rechtbank. Zijn advocaat Ralp Takens pleitte voor beëindiging van zijn voorlopige hechtenis omdat er geen hard bewijs tegen hem zou zijn. Daar dacht de rechtbank anders over.

Zowel Pascal G. als Bruno S. gaan naar het Pieter Baan Centrum voor een onderzoek naar hun geestvermogens. Dat onderzoek vindt na elkaar plaats om wederzijds beïnvloeding te voorkomen.

Op 7 september is er een volgende zitting. Dan zal ook de zaak van de derde verdachte Younes B. erbij betrokken worden. Er is nog geen datum voor de inhoudelijke behandeling.