Fransman breekt deel huis af tijdens jacht op vliegje

De man had voor zijn ’jacht’ een elektronische vliegenmepper in de hand genomen. Wat hij alleen niet wist, is dat er een gastank had gelekt in de woning.

De elektronische vliegenmepper gaf ook schokken in de buurt van het gelekte gas, waardoor een explosie volgde. Bij de explosie raakte de man lichtgewond aan zijn hand.

De man verblijft volgens Sud-Ouest tijdelijk in een vakantieverblijf, familieleden zouden de woning van de man ondertussen gaan opknappen.

Hoe het met de vlieg is afgelopen is niet bekend.