Twee tieners doodgeschoten bij basisschool

De schietpartij vond zaterdag in de vroege uurtjes plaats. Volgens de politie komen groepjes zo af en toe samen op de parkeerplaats. De jongen van veertien overleed ter plaatse, de andere tiener stierf in het ziekenhuis.

De politie onderzoekt op dit moment het motief voor de schietpartij. Mogelijk was de oorzaak een ruzie tussen twee gangs, zo meldt New York Post. Ook wordt er gedacht aan een verband met een schietpartij die vorige week in dezelfde buurt plaatsvond, waarbij twee mensen gewond raakten.

Voor leerlingen en leraren van de school is slachtofferhulp geregeld.