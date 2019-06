Trump: Iran maakt grote fout

Volgens Washington vloog de drone in het internationale luchtruim boven de Straat van Hormuz. De Iraanse Revolutionaire Garde claimde eerder een Amerikaanse ’spion-drone’ te hebben neergeschoten in de zuidelijke provincie Hormozgan. De VS verklaarden in reactie dat er geen onbemande toestellen van het Amerikaanse leger in Iran actief waren.

De Straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. De doorgang verbindt de olierijke Golfregio met de open zee. Een groot deel van de olie in de wereld wordt via deze route per schip vervoerd. Vorige week nog deden de aanvallen op twee olietankers in de regio de spanningen tussen Washington en Teheran aanzienlijk toenemen. De Amerikaanse regering zegt dat Iran achter de aanvallen zit, maar Teheran ontkent dit.

De spanning tussen Iran en de Verenigde Staten is sinds vorig jaar sterk toegenomen, toen president Donald Trump een nucleaire deal van 2015 tussen Teheran en grote mogendheden opzegde en sancties oplegde aan het land.

