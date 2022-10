Premium Het beste van De Telegraaf

Provincie Limburg moet van Europese Unie ingrijpen nu wasberen de grens oversteken Geen warm welkom voor exoten: wasbeerjacht ingezet

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

De ’schattige’ wasbeer kan beter in Duitsland blijven.

Amsterdam - De Amerikaanse rivierkreeft, de halsbandparkiet en de wasbeer: stuk voor stuk dieren die in Nederland voorkomen maar die hier eigenlijk niet thuishoren. De zogenoemde invasieve exoten kunnen een gevaar vormen voor de natuur. Europese regelgeving verplicht de provincie Limburg om de guitig uitziende wasberen die in het wild rondscharrelen ’terug te dringen’ en dus zullen de dieren worden afgeschoten. Of de wasbeerjacht zin heeft, is echter nog maar de vraag. „Het is dweilen met de kraan open.”