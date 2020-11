Zoon Trump: het beste is een totale oorlog

Trump junior voegde er aan toe dat het „tijd is om deze rotzooi op te ruimen en er niet langer uit te zien als een bananenrepubliek!”

Ook Eric Trump, een andere zoon van de president, is niet blij. „Waar zijn de Republikeinen. Toon ruggengraat. Vecht tegen deze fraude. Onze kiezers zullen je nooit vergeten als je een schaap bent”, twitterde hij.

Een opmerkelijke verschuiving in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. President Trump verliest terrein bij blanke Amerikanen, maar wordt beloond door latino’s en zwarte stemmers. Dat en meer in een nieuwe podcast ’Trump vs. Biden – de strijd’: