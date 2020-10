Trump: ’Barron was na 15 minuten weer gezond’

Trump vertelde over de positieve test van Barron op een campagnebijeenkomst in Martinsburg, Pennsylvania. „Natuurlijk had Barron het”, zei Trump. De tiener heeft een ’jong, sterk immuunsysteem’ volgens zijn vader.

Trump herinnert zich het gesprek met de dokter. „Ik vroeg: wat is het verhaal met Barron, dokter?”, haalt de president terug. ’Sir, he tested positive’, antwoordde de dokter. „En vijftien minuten later”, aldus Trump, „vroeg ik hoe het met Barron ging. Het is weg, zei hij.”

In Amerika woedt een debat rond het heropenen van scholen. Trump heeft er steeds op gewezen dat het gevaar voor kinderen klein is. „Ga weer naar school. Let’s go back to school”, aldus Trump. Ook in Nederland zijn de scholen geopend omdat experts stellen dat het psychische leed anders groter wordt dan de schade door corona, en ook ouders anders in onmogelijke posities komen.