Gewonden en schade door tornado Luxemburg

De hulpdiensten hebben een crisiscentrum ingericht waar inmiddels honderden telefoontjes zijn binnengekomen. Vooral in de plaatsen Kaerjeng, Petange en Rodange is veel schade. In veel straten liggen bomen en materiaal dat van huizen is gewaaid. Een inwoonster van Petange zei dat alle bomen in haar tuin zijn ontworteld.

Op sociale media circuleren beelden van de razende tornado, omgewaaide bomen en wegvliegende daken. „Zoiets hebben we nog nooit gezien”, zeggen bewoners van het dorpje Pétange volgens Het Nieuwsblad.

