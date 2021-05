Docent van het Jaar: online les mag na corona niet de norm worden

Jessica Zweers: „Je merkt dat studenten, nu ze weer een paar daagjes per week hier mogen zijn, weer helemaal opbloeien.” Ⓒ Jos Schuurman

GRONINGEN - Fysiek onderwijs is een must, zegt Jessica Zweers (37), recent uitgeroepen tot Docent van het Jaar. De lerares van de Hanzehogeschool in Groningen zag hoe het thuisonderwijs in het coronajaar erin hakte bij haar studenten en hamert erop dat online lessen na corona niet de norm moeten worden. „We zien eigenlijk nu pas hoe belangrijk het is om elkaar in de ogen te kunnen kijken.”