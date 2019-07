Neer schrikt en rouwt om dood scholiere

Veel inwoners van het een kleine vierduizend tellend plaatsje weten nog niet dat een van hun dorpsgenoten om het leven is gekomen. Mensen reageren verschrikt en met ongeloof.

Het meisje dat om het leven is gekomen, was geboren en getogen in Neer. „Ze was heel sportief”, vertelt de vijftienjarige Sjors, die lang bij haar in de klas heeft gezeten. „Ze voetbalde hier in het meidenteam. Gewoon een leuke spontane meid die ook nog eens goed kon leren. Ze zat hier op het Sint Ursulacollege op het vwo. Het is heel verdrietig en onwerkelijk dat ze er niet meer is.”

Het meisje kwam vaak in Zeeland. „Dat was toch wel hun vakantieplek”, zegt een andere bekende van het getroffen gezin. „Ze was nu mee met haar vader. Ze was het enige kind van haar ouders. Natuurlijk zijn zij het hardst getroffen. Maar in zo’n klein dorpje heeft iedereen direct of indirect wat met elkaar. Dus reken maar dat er mee wordt gerouwd.”

De bestuurder van de speedboot is na het tragische ongeval aangehouden. Hulpverleners hebben het aanvankelijk zwaargewonde slachtoffer nog naar de kant gehaald. Een traumahelikopter werd ingezet, maar het meisje overleed ter plaatse aan haar verwondingen.