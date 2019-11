Man stuurt ongevraagd 500 prostituees, pizzakoeriers en drugsdealers op gezin af

De 44-jarige Loren Okamura verscheen onlangs voor de rechter in Honolulu. Hij wordt er van verdacht de familie geterroriseerd te hebben door in 15 maanden tijd maar liefst 500 ongewilde bezoekers naar hun huis te sturen. Het zou gaan om „extreem cyberstalken”, zei openbaar aanklager John Huber.

Er kwamen onder meer maaltijdbezorgers, slotenmakers, prostituees, pakketbezorgers en drugsdealers bij het gezin in Utah aan de deur, stelt de BBC. De man plaatste namens de familie verzoeken daartoe op internet. Op vrijdag werd hij door de FBI gearresteerd op Hawaï. In afwachting van een verhoor in Utah blijft hij daar vastzitten.

Volgens Huber koos de stalker zijn slachtoffers niet willekeurig uit. Hoe de hoofdrolspelers elkaar kennen, werd echter niet toegelicht. De stalker kon lang zijn gang gaan omdat hij zijn opdrachten online goed afschermde.