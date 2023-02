Ook Chinese ballonnen boven VS tijdens presidentschap Trump

In de afgelopen jaren zou zeker vijf keer zo’n ballon zijn gedetecteerd, onder meer boven Texas, Florida, Hawaï en Guam, waar de Amerikanen militaire bases hebben.

„Het was mijn taak om deze dreigingen te detecteren en ik moet toegeven dat we daar niet in zijn geslaagd”, zegt VanHerck tegen verslaggevers van onder meer The Washington Post. Hij noemt het een „zorgwekkende tekortkoming” en zegt daar iets aan te willen doen.

Anonieme bronnen vertellen aan Bloomberg dat drie ballonnen tijdens het presidentschap van Trump werden gesignaleerd boven militair strategische plekken, zoals de havens waar Amerikaanse vliegdekschepen aangemeerd liggen. Het ging wel om kleinere ballons dan die vorige week werd gesignaleerd en vervolgens boven de Atlantische Oceaan door de Amerikaanse luchtmacht werd neergeschoten.

De Amerikaanse president Joe Biden stelt dat het incident met de spionageballon „de relatie tussen China en de Verenigde Staten niet verslechtert.”