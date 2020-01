Verdacht pakket bij Joods restaurant Amsterdam: huizen ontruimd

Onze verslaggever Mascha de Jong is ter plaatse en doet live verslag via Twitter. Volg haar berichten onder aan dit artikel.

Inmiddels is opgeschaald naar Grip1, daarmee is er sprake van een ’groot incident’. Huizen tegenover het restaurant zijn uit voorzorg ontruimd. Iedereen moet er van de politie weg. De bewoners kunnen terecht bij de GGD in Amsterdam. Voorbijgangers en verslaggevers worden weggestuurd door agenten.

Op een foto van belangenorganisatie Federatief Joods Nederland is te zien dat er een witte doos voor de deur is gezet. Uit het karton lopen verschillende draden. De doos is afgeplakt met tape.

Een onderzoeker van de explosievendienst woensdagmiddag pal voor het koosjere restaurant. Ⓒ Robby Hiel

De zaak was op het moment van de vondst van het verdachte pakket nog gesloten. Mede-eigenaar van HaCarmel, Sami Bar-On, was woensdagmorgen al bij een ander restaurant aan het werk. Hij heeft geen idee wat de dreiging zou kunnen zijn, maar de Joodse ondernemer reageert kalm en wacht op bericht van de politie. „Ik schrik niet zo snel meer. Ze krijgen mij niet bang. Alleen op een brancard kunnen ze me uit mijn restaurant krijgen. HaCarmel blijft altijd open.”

Politici reageren geschokt. „Wat een verschrikking. Deze ondernemers hebben al zo veel ellende meegemaakt, puur omdat ze Joods zijn”, aldus Tweede Kamerlid Dilan Yesilgoz (VVD) op Twitter. Haar partijgenoot Marianne Poot sluit zich bij die woorden aan. „Heel heftig dit. Ik hoop dat snel duidelijk is wat er aan de hand is.” De advocaat die het restaurant eerder bijstond, Herman Loonstein, wacht op verdere informatie van de politie. „Hopelijk loopt het met een sisser af.”

Het CIDI, dat antisemitisme in Nederland monitort, is bezorgd over de aanhoudende onrust rond een van de laatste koosjere restaurants die ons land telt. „Sinds het incident bij HaCarmel hebben meerdere copycat incidenten plaatsgevonden, waaronder antisemitische scheldpartijen door voorbijgangers. Het laatste incident onderstreept de vrees dat het restaurant een symbolisch doelwit is geworden.”

Reeks incidenten

Het restaurant is eerder doelwit geweest van aanvallen en vandalisme. Zo sloeg een Syrische man, getooid met een Palestijnse vlag, eind 2017 de ruiten in en werden de ramen van de koosjere eetgelegenheid bespuugd of besmeurd met mayonaise en eieren. Daarop besloot waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen cameratoezicht in te stellen. „Het is wel duidelijk dat ze ons moeten hebben omdat we Joods zijn”, zei Daniël Bar-on, zoon van de eigenaar, destijds tegen deze krant. Verschillende politici, onder wie Tweede Kamerleden Geert Wilders (PVV), Gert-Jan Segers (CU) en Kees van der Staaij (SGP), bezochten het restaurant om er een hapje te eten.

