Man die neef (16) doodstak: ’Het was ik, of hun’

Rechtbanktekening van de verdachte woensdag. Ⓒ Petra Urban

DEN HAAG - De drie neven waren zes handen op één buik en ze waren graag in elkaars gezelschap. In de nacht van 23 februari kwam in Alphen aan het leven van de jongste neef een gewelddadig einde en raakte de tweede zwaargewond. Allemaal door toedoen van de derde neef, Tariq C., die ook zijn moeder en een willekeurige voorbijganger met een mes sneed en stak.