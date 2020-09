Man die neef (16) doodstak: ’In drie minuten mijn leven verkloot’

Volg onderaan dit artikel de berichten van onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman.

„Ik heb me nog nooit zo angstig gevoeld”, vertelde Tariq C. „In drie minuten heb ik mijn leven verkloot.” Hij kan zich herinneren dat hij een mes uit de keuken had gehaald, terwijl zijn neven aan het chillen en gamen waren. Hij dacht dat hij zich met het mes moest verdedigen tegenover zijn familieleden, die hij kort daarvoor vertelde over de hemel. De familieleden vonden zijn verhaal zo onbegrijpelijk dat ze besloten het op te nemen met een mobiele telefoon.

Bij het steekincident in de woning aan de Robijnstraat in de Diamantbuurt in Alphen heeft C. ook zijn eigen moeder (53) en nog een andere 19-jarige neef met een mes verwond, evenals een 17-jarige voorbijganger.

Vergeving

De moeder van C. maakte gebruik van haar spreekrecht: „Ik wil geen straf, maar een behandeling voor Tariq. Behandeling is nodig. Uiteindelijk hoop ik dat mensen hem vergeven. De ziekte heeft gehandeld en niet Tariq zelf.”

De neef van C. die de steekpartij overleefde, zei: „Het heeft mijn leven verpest. Ik ben bang en heb veel stress. Ik heb moeite met eten en drinken en ik voel me niet veilig, ook niet thuis.”

’Levens kapot’

„Levens zijn kapot”, sprak de moeder van de neven. „Als moeder heb ik veel verdriet. Tariq moet behandeld worden. Ik kan niet boos zijn, maar wil dat hij behandeld wordt.”

