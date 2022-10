Vrouw niet meer verdacht van dodelijke val uit bestelbus

Binnenland

’Nederlandse amateurwielrenner stort van talud en overlijdt in Spanje’

Een 43-jarige Nederlander is maandag overleden tijdens een amateurwielerronde in Spanje, nadat hij van een talud tien meter naar beneden viel, melden Spaanse media. Hij raakte zwaargewond en bezweek een dag later in het ziekenhuis.