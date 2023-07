Meest gemuteerde coronavariant ooit met meer dan 100 mutaties ontdekt in Indonesië

Deze variant, die nog geen naam heeft gekregen, werd ontdekt in een uitstrijkje van een patiënt in een Indonesisch ziekenhuis. Hoewel dit de meest extreme variant is, is het onduidelijk of deze zich ook snel kan verspreiden of niet. Professor Lawrence Young, een viroloog aan de Warwick University, vertelde aan Daily Mail dat de nieuwe variant op corona eerst afstammelingen, zoals omikron, moet verslaan om daadwerkelijk een dreiging te vormen.

Hoe de patiënt aan zoveel mutaties is gekomen, heeft mogelijk te maken met een langdurige infectie. Zo zou de patiënt, wiens geslacht niet bekend is, maandenlang het virus hebben gedragen. Zulke infecties komen vooral voor bij mensen die een aangetast immuunsysteem hebben, bijvoorbeeld door aids of chemotherapie. Daardoor kan iemand minder goed in staat zijn om een virus te bestrijden.

Ongewoon gemuteerd

Professor Ian Jones, een viroloog aan de Universiteit van Reading, voegt toe dat de nieuwe variant „ongewoon gemuteerd” was. Volgens hem vergroten chronische infecties de potentie op mutaties. „De zorg over chronische infecties is dat het virus muteert in een persoon die al immuniteit heeft gegenereerd.”

Professor Young gelooft dat nieuwe varianten, zoals deze uit Indonesië, stilletjes blijven opduiken. „Dit virus blijft ons verrassen en zelfgenoegzaam zijn, is gevaarlijk. Naarmate het virus zich verspreidt en blijft muteren, zal het onvermijdelijk leiden tot ernstige infecties bij de meest kwetsbaren en zal het ook de last van de langetermijngevolgen van infectie vergroten.”