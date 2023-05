Van der Wal juist positief over Europese natuurdoelen

Van der Wal slaat evenwel een mildere toon aan dan zowel de landbouw- als visserijcommissie in het Europees Parlement, die het plan van Timmermans juist naar de prullenbak hebben verwezen. Ook onder boeren en het bedrijfsleven klinkt er juist fel verzet tegen nog strengere milieuregels bovenop alle ambitieuze klimaatwensen.

Afgelopen dagen ontstond in Brussel een storm van kritiek over de nieuwe Natuurbeschermingswet, die in juni opnieuw op de Europese agenda staat. De conservatieven, christendemocraten, uiterst rechts en een deel van de liberalen zijn tegen. De zorgen leven breder: uit een studie die het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door ingenieursbureau Arcadis liet uitvoeren, komt naar voren dat de impact van de nieuwe wet op met name Nederland enorm kan zijn, zo meldde De Telegraaf donderdag.

’Economische en agrarische lockdown’

Toch klinkt er in het Nederlandse kabinet een verzoenende toon. Minister Van der Wal zegt dat Nederland ’de doelstellingen’ en ’het hoge ambitieniveau’ van de nieuwe wet gewoon steunt. Dat leidt tot onbegrip in de Tweede Kamer, waar met name VVD, CDA, BBB, JA21 en SGP hun grote zorgen uiten over de gevolgen van de nieuwe verordening. Meerdere partijen riepen het kabinet op zich fel te verzetten, nu veel gevolgen nog niet exact in kaart zijn gebracht. Daarbij werd verwezen naar de stikstofcrisis, die mede ontstond omdat Nederland zich niet aan Europese regels hield. „Dit levert een totale economische en agrarische lock-down op”, waarschuwde BBB-leider Caroline van der Plas.

Ook VVD’er Thom van Campen riep het kabinet op geen steun te verlenen aan het nieuwe voorstel. Hij vreest dat akkers ’natuurreservaten’ worden en ook bloemetjes in bermen langs snelwegen beschermd moeten worden. „Wij kunnen geen steun geven aan het voorstel van de Europese Commissie”, zei hij. CDA’er Derk Boswijk is eveneens ronduit kritisch. „Het CDA kan écht niet akkoord gaan met dit voorstel.”

VVD’er Van der Wal is minder sceptisch over het voorstel van Timmermans. De bewindsvrouw erkent wel dat zij zich zorgen maakt over ’het hoe’. Haar verontrusting zit vooral bij het ’verslechteringsverbod’. Dat zou volgens Van der Wal betekenen dat voor elk toekomstig project moet worden aangetoond dat de natuur niet mag verslechteren. Dat zou volgens de minister niet alleen gelden voor Natura2000-gebieden, maar voor een groot deel van het land én op de gehele Noordzee. „Dat verslechteringsverbod kan niet alleen vertragen, maar ook verlammen”, aldus Van der Wal. Dat kan volgens de minister ’niet de bedoeling’ zijn. In plaats van een ’resultaatsverplichting’ wil de Nederlandse bewindsvrouw in Brussel inzetten op een ’inspanningsverplichting op nationaal niveau’. Of dat genoeg is moet nog blijken. De Tweede Kamer wil komende weken opnieuw met Van der Wal in debat om bij te kunnen sturen.

Rutte is niet nodig

Deze week schaarde de Belgische premier Alexander De Croo zich juist pal tegen de radicale natuurplannen. De regeringsleider vroeg in navolging van de Franse president Emmanuel Macron ’om de pauzeknop in te duwen’ tegen nieuwe groene EU-wetgeving. Maar in tegenstelling tot onze zuiderburen, vindt Van der Wal het nu niet nodig om premier Mark Rutte die oproep te laten herhalen, zelfs niet nadat haar eigen VVD-fractie in de Tweede Kamer daarom verzocht. Dat leidde weer tot onbegrip bij BBB-leider Van der Plas en SGP’er Roelof Bisschop, die willen dat Nederland zich juist actiever verzet tegen de EU-plannen.

Volgens Van der Wal kan Rutte in een later stadium ’als dit effectief is en op een strategisch moment nodig is’ alsnog worden ingevlogen. De bewindsvrouw zelf denkt dat ze komende tijd ’in kamertjes’ haar Europese collega’s nog kan overtuigen met ’andere tekstvoorstellen’ om daarmee de nieuwe natuurverordening te redden. „Ik wil vanuit draagvlak werken aan natuurherstel, in plaats van dat we juridisch een extra mes op de keel gaan zetten.” Volgens Van der Wal gaat ze daarmee de facto ’hetzelfde doen’ als de Europese Commissie beoogt. Daarbij wil ze onder meer de agrarische sector ’meekrijgen’. „Maar dat krijg ik niet voor elkaar met een extra verslechteringsverbod.”

Volgende maand buigt de Europese milieucommissie zich nogmaals over het voorstel en in juli gaat het voltallige EU-parlement stemmen in Straatsburg. Tegenstanders van de wet vinden dat de ’Europese klimaatpaus’ terug naar de tekentafel moet. Maar Timmermans waarschuwde maandag al: er is geen plan B. De prominente PvdA’er zei deze week in het Europees Parlement dat bijvoorbeeld de agrarische sector baat heeft bij zijn plannen: „Klimaat- en biodiversiteitscrises zijn de grootste bedreigingen voor de voedselzekerheid en dus ook voor het levensonderhoud van onze boeren.”