’Misbruikmiljardair’ Epstein wil op borgtocht vrij

Volgens Epsteins advocaat zijn huisarrest met elektronisch toezicht, bewaking en een borgtocht genoeg garanties dat zijn cliënt niet zal vluchten. Openbaar aanklagers betoogden eerder dat Epstein juist bijzonder vluchtgevaarlijk is gezien zijn privévliegtuigen, grote rijkdom en internationale banden.

Epstein (66) werd afgelopen zaterdag gearresteerd op een vliegveld in New Jersey waar hij terugkeerde uit Parijs. Hij wordt verdacht van het seksueel uitbuiten en misbruiken van minderjarige meisjes tussen 2002 en 2005. Bij een huiszoeking in New York trof de politie honderden en misschien wel duizenden naaktfoto’s aan, vermoedelijk van jonge meisjes.