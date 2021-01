Dit moeten Oranjes doen om populariteit terug te winnen

2020 was een rampjaar voor het koninklijk huis. Willem-Alexander en Máxima kwamen meermaals onder vuur te liggen vanwege misstappen in de privésfeer. Wat kan het koningspaar in 2021 doen om het vertrouwen te herstellen? Hoe viert koningin Máxima haar 50ste verjaardag in coronatijd en welke mediamomenten staan er nog meer op de planning? Dat bespreekt Pim Sedee met koningshuisdeskundige Pieter Klein Beernink in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Over hoop’.