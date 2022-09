Afgelopen dag 117 nieuwe mensen met corona opgenomen in ziekenhuis

Dat meldt het LCPS, dat geen onderscheid maakt tussen mensen die mét corona of door corona zijn opgenomen.

In totaal liggen er momenteel 631 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dat zijn er dertig meer dan maandag. De stijging van het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen ging minder snel dan het aantal nieuwe opnames, omdat er ook mensen de afdelingen mochten verlaten.

Op de verpleegafdelingen werden afgelopen etmaal 113 nieuwe patiënten met corona opgenomen. In totaal worden in de klinieken op dit moment 596 mensen met corona verzorgd, 28 meer dan een etmaal geleden. Op de intensive cares werden 4 nieuwe patiënten met corona opgenomen. Het aantal mensen met een coronabesmetting op de ic's steeg afgelopen dag met 2 naar 35.