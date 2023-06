Lichaam gevonden in puin van ingestort gebouw in Parijs

Het is nog niet duidelijk of het gaat om het lichaam van de vrouw die sinds de explosie van woensdag wordt vermist. Deze vrouw was leraar aan de Paris American Academy, de mode- en designopleiding die in het ingestorte gebouw zat.

De precieze oorzaak van de explosie is nog onbekend. Er zou mogelijk een gaslek zijn geweest. Aanklagers doen onderzoek naar de toedracht van de explosie.