’Leerling (13) van school in Rosmalen mishandeld door vier leraren’

De jongen zat in de klas en had zijn telefoon vast en oordopjes in, en dat mag niet. Toen hij de klas uit werd gestuurd, ging hij niet. Daarna ging het mis, vertelde zijn oma aan Omroep Brabant. Hij zou zijn vastgepakt en meegenomen. Daarna zou een worsteling zijn ontstaan in een kantoor waar de jongen niet ongeschonden uit kwam. „Ze hebben hem met zijn gezicht op de vloer gedrukt. Ook is hij over het tapijt heen getrokken.”

Speciaal onderwijs

De jongen zit op een school voor speciaal onderwijs, waar kinderen met gedragsproblemen les krijgen. Bij de school is volgens de vrouw bekend dat haar kleinzoon stress kan krijgen als hij wordt aangeraakt.

De school heeft vrijdag en zaterdag niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant.