Minister: voorlopig geen ophokplicht wegens vogelgriep

Rond de jaarwisseling brak in Polen de ’hoogpathogene vogelgriep’ uit. Een deel van de sector vroeg na uitbraken in andere Europese landen om een ophokplicht. Die is nog niet nodig, aldus Schouten. Een groep experts heeft onderzoek gedaan naar de situatie in Nederland. Daaruit blijkt dat er in ons land waarschijnlijk geen besmette vogels zijn.

Daarom hoeven pluimveehouders hun dieren voorlopig niet verplicht binnen te houden. Zo’n ophokplicht is een „ingrijpende preventieve maatregel met consequenties voor dierenwelzijn en voor bedrijven met vrije-uitlooppluimvee”, aldus Schouten. Ze benadrukt dat ze de situatie blijft monitoren. Als de weersituatie verandert waardoor vogels weer naar het westen trekken, buigt de deskundigengroep zich opnieuw over de kwestie.

Daarin blijft ze ook in contact met de pluimveesector, waarmee ze al eerder over de kwestie heeft gesproken. Ze begrijpt de zorgen van die sector. In totaal gaat het in Nederland om ongeveer 100 miljoen kippen, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Inmiddels zijn in Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Oekraïne uitbraken gemeld. Ook in de Duitse deelstaat Brandenburg, bij de Poolse grens, zou een geval zijn ontdekt.

Eind 2017 kondigde Schouten een ophokplicht af vanwege een vogelgriepuitbraak.