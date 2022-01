Extreme drukte GGD-locaties: commerciële teststraten op komst

Premium Binnenland

Fysiotherapeut geschorst om grensoverschrijdend gedrag: ’Hij zat aan mijn borsten’

Fysiotherapeut P. Thans van een behandelcentrum in Heemstede is drie maanden geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag. Ook moet hij zich laten behandelen door een psychotherapeut of psycholoog omdat hij niet inziet wat hij heeft fout gedaan.