Opnieuw grote protesten in Israël tegen premier Netanyahu

Israëlische demonstranten op straat bij de woning van Netanuyahu in de hoofdstad, Jeruzalem. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

JERUZALEM - In Israël zijn zaterdagavond opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan om het aftreden te eisen van premier Benjamin Netanyahu. Deze is aangeklaagd wegens corruptie en ligt tevens onder vuur wegens zijn volgens critici tekortschietende beleid in de coronacrisis.