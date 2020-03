Syrische arts Amani Ballour: ’Ik zag kinderen voor mijn ogen stikken’

Dr. Amani Ballour werkte als arts onder zware bombardementen in een geïmproviseerd, ondergronds ziekenhuis in Syrië. „Ik heb zo vaak gehuild...” Ⓒ AFP

Amsterdam - Ze werkte als arts onder zware bombardementen in een geïmproviseerd, ondergronds ziekenhuis in Syrië. Over dat leven in oorlogstijd van dr. Amani Ballour werd een documentaire gemaakt, The Cave, die werd genomineerd voor een Oscar. Vrijdagavond is Amani Ballour in Amsterdam, waar zij in debatcentrum De Balie spreekt over haar ervaringen en over de toekomst van Syrië.