Man meldt zich na dodelijk ongeluk Kerkrade

De Kerkradenaar die zich heeft gemeld is vermoedelijk de bestuurder geweest van de auto, meldt de politie woensdag. Er wordt nog onderzocht of het slachtoffer ook in de auto zat of een voorbijganger was.

De auto reed over een weg die door een grote kei voor gemotoriseerd verkeer was afgesloten. Nadat de auto de kei had geraakt, kwam de wagen op een bruggetje terecht en belandde vervolgens in het water. Onduidelijk is waarom het voertuig over de afgesloten weg reed.

De politie zoekt nog getuigen en houdt er rekening mee dat meerdere personen in de auto hebben gezeten.