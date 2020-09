Afgelopen 24 uur 1140 positieve coronatests, ziekenhuisopnames laag

Het is de eerste keer in lange tijd dat het aantal meldingen boven de 1000 uitkomt. Op dinsdag en zondag lag het dagelijkse cijfer boven de 900. Toen de coronacrisis op zijn ergst was, in april, waren de cijfers nog hoger. Bovendien werd toen lang niet iedereen getest, dus het werkelijke aantal patiënten lag waarschijnlijk nog hoger.

Met de 1140 van woensdag erbij, zijn in de afgelopen zeven dagen meer dan 5800 mensen positief getest. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldde dinsdag in zijn wekelijkse update dat 5427 gevallen waren geregistreerd in de zeven voorgaande dagen.

Ziekenhuisopnames

Ondanks het stijgende aantal besmettingen worden veel minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. De afgelopen drie dagen waren dat er volgens De Jonge gemiddeld zeven per dag. Het aantal opnamen is laag in verhouding tot het aantal besmettingen, omdat nu meer dertigers en veertigers besmet blijken en die worden meestal minder ernstig ziek dan de ouderen uit het begin van de crisis, zei De Jonge. Toch vindt hij dat „dit niet meevalt”, omdat deze jongere mensen op hun beurt ook ouderen of andere kwetsbare mensen kunnen besmetten als ze daarmee in aanraking komen.

Tegelijk wees de minister erop dat in het begin niet duidelijk was hoeveel mensen er echt besmet waren, omdat er toen niet genoeg testen waren om te zien wie het virus had. In de zomer kwamen meer testen beschikbaar, maar nu staat die capaciteit weer onder druk. De Jonge wees op de plannen om de testcapaciteit uit te breiden én om meer testmethoden te gaan gebruiken. Daar worden nu proeven mee gedaan, onder meer met een ademtest.