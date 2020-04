Advies: quarantaine voor terugvliegers uit risicogebieden

Ze komen daarnaast alleen aan boord als ze een gezondheidsverklaring hebben. Die verplichting geldt voor mensen die terugvliegen uit die zogenoemde hoogrisicogebieden. Dat gaat bijvoorbeeld om Noord-Italië, grote delen van Spanje en het Verenigd Koninkrijk en in Oostenrijk de vliegvelden in Tirol en Wenen. Aan boord krijgen de passagiers te horen welke maatregelen in Nederland gelden in de strijd tegen corona.

Het is voor de tweede keer dat het verbod op vluchten uit bepaalde risicolanden wordt opgerekt. Aangezien het coronavirus nog steeds niet is getemd, ziet het kabinet geen andere mogelijkheid. Op dit moment mogen vliegtuigen uit landen zoals Italië, Spanje en Oostenrijk niet op Nederlandse bodem landen. Die verboden zouden 10 april aflopen.

Daarnaast heeft de Europese Unie al bepaald dat vluchten van buiten het Schengen-gebied niet meer mogen, behalve repatriëringsvluchten. Die mensen krijgen ook het advies om thuis in quarantaine te gaan. Een verplichte isolatie komt er niet.

Verenigde Staten

Vorige week ging het na het crisisberaad van het kabinet over Nederlandse vliegpassagiers die vanuit de Verenigde Staten terug naar Nederland reizen. Ook de VS wordt als coronabrandhaard gezien.

De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) wilde dat het land zou worden toegevoegd aan het rijtje risicolanden waarvoor een landingsverbod in Nederland geldt. Dat is niet gebeurd. Wel werd toen al aan iedereen die uit de VS komt voortaan gevraagd om uit voorzorg veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. Dat is geen verplichting, slechts een advies.