Inwoners Wit-Rusland zien cynisme in ’spel’ met migranten

Door Mischa van Diepen

Het avontuur is ten einde en een toekomst in de EU ver weg. Deze door dictator Loekasjenko opgehaalde migranten worden nu weer teruggestuurd door hem. Ⓒ foto REUTERS

Moskou - „Het is duidelijk dat dit een afleiding is, maar waarvoor, dat is een andere vraag”, zegt Ksenia uit Minsk over de migratieoperatie van de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko.